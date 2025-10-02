Demissionair minister wil onderzoek naar deskilling zorgprofessionals door AI

Minister Bruijn erkent dat inzet van artificial intelligence (AI) in de zorg kan leiden tot verlies van vaardigheden bij zorgprofessionals. Hij wil deze zogeheten deskilling samen met het veld onderzoeken, schrijft hij in antwoord op Kamervragen over het onderwerp.

“AI biedt kansen als ondersteunende technologie en zal het werk van zorgprofessionals gaan veranderen”, schrijft Bruijn in zijn beantwoording op Kamervragen van de SP. Die partij maakt zich zorgen over mogelijke achteruitgang van vaardigheden bij zorgmedewerkers als ze met AI werken. “De risico’s zullen samen met het veld zorgvuldig moeten worden onderzocht”, zegt Bruijn daarover. Nadere details over een dergelijk onderzoek geeft de demissionair minister niet, anders dan dat het “in een lerende cultuur gezamenlijk moeten worden opgepakt”.

Training

Bruijn hamert op het belang van training van zorgprofessionals die met moderne technologie als AI gaan werken. Hij wijst op afspraken daarover in het Aanvullende Zorg- en Welzijnsakkoord. Het ministerie wil ondersteunen, maar de minister legt de bal nadrukkelijk bij zorgorganisaties zelf. “Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en veilige inzet van AI toepassingen binnen hun organisatie.”

Inspectie

Het is aan de inspectie om mogelijke negatieve gevolgen en gevaren van de inzet van AI in de gaten te houden, staat in de antwoorden. “Het risico van verlies van vaardigheden is daarbij één van de mogelijke risico’s die bij de risicobeoordeling door de zorgaanbieder kan worden betrokken.” Wat betreft de specifieke vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker, wijst Bruijn naar RIVM en BVO NL. “Zij bekijken hoe AI zo kan worden ingezet dat het niet leidt tot het ongewenst verlies van vaardigheden van de radiologen.”