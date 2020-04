Demoulin volgt Biesma op als bestuursvoorzitter St. Antonius

Demoulin werkt sinds mei 2016 als lid van de raad van bestuur in het ziekenhuis met locaties in Utrecht en Nieuwegein. In deze tijd heeft hij het St. Antonius leren kennen als “een vooruitstrevend en ambitieus ziekenhuis”. “Ook in dit coronatijdperk zie ik dat terug”, zegt Demoulin. “We zijn de uitdaging voortvarend aangegaan. De saamhorigheid, slagvaardigheid en aandacht voor elkaar daarbij zijn groot. Ik wil me er sterk voor maken om deze elementen vast te houden, ook tijdens en na het herstel’’.

Loopbaan

Econoom Demoulin was eerder onder meer directeur van het thoraxcentrum van Erasmus MC en business director bij Medtronic. Hij begon zijn loopbaan als consultant en werkte onder meer voor Arthur Andersen, Capgemini en Ernst & Young.

Waardering

“Met het benoemen van Luc Demoulin als voorzitter kiezen we voor een energieke bestuurder, wij zijn blij dat hij deze stap wil maken”, zegt Huibert Pols van de raad van toezicht. Namens de raad van toezicht spreekt hij waardering uit voor scheidend bestuursvoorzitter Biesma. ‘’Mede dankzij Douwe Biesma kenmerkt de zorg bij St. Antonius zich door een intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven.”