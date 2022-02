Derde kwartaal van 2021 nog minder coronadoden, meldt CBS

Het coronavirus zorgde in het derde kwartaal van 2021 voor bijna drie keer minder doden dan een kwartaal eerder. In de maanden juli, augustus en september overleden 953 mensen aan covid-19, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het kwartaal daarvoor overleden 2.602 mensen aan covid-19.

Het is het tweede kwartaal op rij dat het aantal sterfgevallen veroorzaakt door corona hard daalt. In april, juni en juli was het aantal coronadoden ruim drie keer lager dan een kwartaal eerder. De vaccinatiecampagne kwam in diezelfde maanden steeds meer op gang. In juli waren daardoor de meeste mensen boven de zestig jaar gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen was bovendien relatief laag in deze maanden, met uitzondering van een korte maar hoge piek in juli.

Covid-19

Het CBS telde tussen het begin van de coronapandemie in maart 2020 en september 2021 in totaal 32.408 overledenen met als (vermoedelijke) doodsoorzaak covid-19. Van hen was 63 procent boven de tachtig jaar oud.

CBS

Het statistiekbureau baseert de sterftecijfers op de doodsoorzaakverklaringen van artsen die na vier maanden gepubliceerd kunnen worden. Daarbij neemt het CBS ook sterfgevallen mee in de statistieken als een arts op basis van het klinisch beeld heeft vastgesteld dat covid-19 de doodsoorzaak is van iemand die niet positief was getest. Mede daardoor telt het CBS meer coronadoden dan het RIVM. Als de patiënt een andere doodsoorzaak had, maar ook leed aan covid-19, dan wordt deze persoon niet meegeteld in de cijfers. (ANP)