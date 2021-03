Radboudumc opent derde transgenderkliniek in Nederland

Het academische Radboudumc in Nijmegen opent maandag de derde transgenderkliniek voor volwassenen in Nederland. Er zijn al twee van dergelijke klinieken bij de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen. Daar is de wachtlijst zo lang dat er op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid nu een derde open gaat.

Het transgendercentrum van het Radboudumc kan naar verwachting ongeveer tweehonderd patiënten per jaar behandelen. Het centrum biedt de volledige zorg, vanaf de eerste gesprekken tot aan de laatste operaties en andere behandelingen. De belangenorganisatie voor transgenders Transvisie is bij de zorg betrokken. Er zal volgens het Radboudumc ook zoveel mogelijk worden samengewerkt met andere ziekenhuizen in Oost-Nederland.

Genderdysforie

Het aantal mensen in Nederland dat hulp zoekt vanwege genderdysforie (zich niet thuis voelen in het eigen lichaam) is de laatste jaren fors gestegen, zegt het Radboudumc. Dat komt mogelijk omdat het probleem bespreekbaarder is geworden. Nijmegen had al, net als Amsterdam en Groningen, een transgenderkliniek voor kinderen tot 16 jaar. Het Radboudumc is een internationaal expertisecentrum voor zorg aan mensen met problemen in de geslachtelijke ontwikkeling. (ANP)