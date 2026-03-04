Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
Dermatologen Adrz leggen werk neer vanwege aanhoudende hoge werkdruk

,

Beide dermatologen van het Adrz in Goes vertrekken per 1 mei vanwege de aanhoudend hoge werkdruk. Hierdoor geldt er voorlopig een patiëntenstop en worden geen second opinions meer uitgevoerd. Dat meldt PZC.

 

Volgens een woordvoerder is de druk vooral het gevolg van het groeiende aantal huidkankerdiagnoses. Zeeland is als kustprovincie koploper in het aantal gevallen. De wachttijd voor dermatologische zorg loopt inmiddels op tot 91 dagen.

Taakherschikking

Het Adrz geeft in PZC aan dat eerdere pogingen om de werkdruk te verlagen onvoldoende resultaat hebben gehad. Het ziekenhuis is daarom gestart met de werving van nieuwe dermatologen en onderzoekt daarnaast taakherschikking om de continuïteit van dermatologische zorg te waarborgen.

De werving voor hun opvolgers is inmiddels gestart. Daarnaast kijkt het ziekenhuis in Goes naar taakherschikking om de dermatologie te behouden. “Zo kunnen we bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten inzetten en basisartsen zonder specialisme, die bij ons op de spoedeisende hulp werken”, vertelt woordvoerder Ilona Wielemaker aan PZC. “Het is ook fijn dat dermatologen eigenlijk altijd al heel intensief samenwerken met plastisch chirurgen en oncologen.”

Patiëntenstop

Voor bestaande patiënten en spoedgevallen verandert er voorlopig weinig. Voor nieuwe patiënten geldt een tijdelijke patiëntenstop.

PersoneelZiekenhuizen

Reacties

Reacties 1

  1. 2986340

    Er zijn ook physician assistants (PA) werkzaam in het vakgebied van de dermatologie. PA’s kunnen bijdragen aan het openhouden van de afdeling. Zij bieden zelfstandig en op hoog niveau dermatologische zorg in het kader van taakherschikking. Er zijn mooie voorbeelden van PA’s in de dermatologie: https://www.napa.nl/vakgroepen/dermatologie-en-venerologie/.
    Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)