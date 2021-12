Dertien organisaties roepen op familie te betrekken bij Wlz-indicatie

De organisaties hebben hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De brief is ondertekend door cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl.

Niet meer mogelijk

De organisaties wijzen erop dat een cliënt zelf in principe een Wlz-aanvraag ondertekent, maar dat dit vaak niet meer mogelijk is. Cliënten die bijvoorbeeld langdurige zorg nodig hebben vanwege een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking zijn immers doorgaans niet meer in staat om hierover een beslissing te nemen.

Kantonrechter

In dat geval moet de kantonrechter eraan te pas komen om een mentor te benoemen die namens de cliënt een indicatie kan aanvragen, maar dit is een belastende procedure die ook alleen geldt voor de indicatie. Andere besluiten over de zorg worden genomen door familieleden op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). “We hebben opgeroepen het knelpunt te erkennen en op korte termijn met een oplossing te komen”, aldus NIP in een bericht.