Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Deventer Ziekenhuis regelt supervroege kinderopvang

,

Werknemers van het Deventer Ziekenhuis kunnen vanaf nu gebruikmaken van een kinderopvang afgestemd op het werkrooster. De opvang opent om 6.30 uur.

Het idee voor de flexibele kinderopvang is afkomstig van de Ondernemingsraad. Vervolgens namen studenten van hogeschool Saxion in 2024 een enquête af onder medewerkers van het ziekenhuis. Uit die resultaten bleek een duidelijke behoefte aan flexibele kinderopvang met openingstijden die passen bij de onregelmatige diensten in de zorg.

Onregelmatig rooster

De opvang past zich aan op het onregelmatige rooster van zorgpersoneel. Medewerkers van het Deventer Ziekenhuis ontvangen elke drie maanden hun rooster en kunnen op basis daarvan hun gewenste opvangdagen aangeven. De opvang opent om 06.30 uur zodat medewerkers om 07:00 uur aan hun dienst kunnen beginnen. Kinderen mogen ook eerder op de middag opgehaald worden.

Reserveren

Het Deventer Ziekenhuis heeft plekken gereserveerd voor kinderen van medewerkers. De opvang, genaamd Sam&ronja, komt voort uit een samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis en kinderopvangorganisatie Sam&ko.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersoneelZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:42 Deventer Ziekenhuis regelt supervroege kinderopvang
3 nov 2025 Internist Maasstad veroordeeld voor betasten coassistenten
30 okt 2025 Cao-onderhandelingen umc’s van start gegaan
29 okt 2025 Physician assistants versterken HAP Bravis
27 okt 2025 Drenthe start experiment met minder huisartsen op de HAP

Interessant voor u

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties