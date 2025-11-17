Deventer Ziekenhuis regelt supervroege kinderopvang

Werknemers van het Deventer Ziekenhuis kunnen vanaf nu gebruikmaken van een kinderopvang afgestemd op het werkrooster. De opvang opent om 6.30 uur.

Het idee voor de flexibele kinderopvang is afkomstig van de Ondernemingsraad. Vervolgens namen studenten van hogeschool Saxion in 2024 een enquête af onder medewerkers van het ziekenhuis. Uit die resultaten bleek een duidelijke behoefte aan flexibele kinderopvang met openingstijden die passen bij de onregelmatige diensten in de zorg.

Onregelmatig rooster

De opvang past zich aan op het onregelmatige rooster van zorgpersoneel. Medewerkers van het Deventer Ziekenhuis ontvangen elke drie maanden hun rooster en kunnen op basis daarvan hun gewenste opvangdagen aangeven. De opvang opent om 06.30 uur zodat medewerkers om 07:00 uur aan hun dienst kunnen beginnen. Kinderen mogen ook eerder op de middag opgehaald worden.

Reserveren

Het Deventer Ziekenhuis heeft plekken gereserveerd voor kinderen van medewerkers. De opvang, genaamd Sam&ronja, komt voort uit een samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis en kinderopvangorganisatie Sam&ko.