Deze zorgondernemers staan in de Quote 500

Waar de rijkste Nederlanders in de Quote 500 hun vermogen vooral hebben verdiend met vastgoed en financiële dienstverlening, zijn er ook enkele zorgondernemers te vinden in de lijst. Skipr zet ze op een rij.

© Alexander Limbach / stock.adobe.com

Zo vinden we Gerrit Mulder en zijn zoon Hans gezamenlijk op plek 54 van de lijst. Dit is net iets hoger dan plek 55 die ze vorig jaar bekleedden. Het vermogen van de eigenaren van softwarebedrijf ChipSoft is volgens Quote met 5,6 procent gegroeid naar 950 miljoen euro.

Biotech

Een andere ondernemer op de lijst is Hans de Haard. De hoogleraar immunologie aan de University of Franche-Comté is medeoprichter van Argenx, een biotech-bedrijf dat werkt aan een medicijn tegen spierziektes. Sinds de beursgang in 2014 is de koers van het concern met maar liefst 8.900 procent gestegen. Hierdoor heeft De Haard volgens Quote een vermogen van 440 miljoen euro. Hiermee staat hij op plek 135 van de lijst.

Op plek 254 staat Marius Touwen, oud-eigenaar van arbodienst Zorg van de Zaak. Hij verkocht het bedrijf in 2022. Touwen heeft volgens Quote een vermogen van 270 miljoen euro.

Geen private equity

Mike van Woensel staat op plek 283 met een geschat vermogen van 250 miljoen euro. Van Woensel is de oprichter van Eurocept. Eurocept heeft poliklinieken en levert medicatie, medische hulpmiddelen en zorg aan huis.

In gesprek met Quote zegt Van Woensel nooit meer met private equity in zee te willen, vanwege de hoge rendementseisen die deze investeerders willen. Die zouden niet passen in de zorg. “Ik ben tevreden als ik onder de streep 10 procent maak. Bij zo’n club denken ze daar anders over.”

Detachering

Biotechondernemer Jan Schouten staat op plek 301. Volgens het zakenblad heeft hij een vermogen van 230 miljoen euro. Hij is eigenaar van MRC Holland dat DNA-analyse inzet om erfelijke ziektes op te sporen. Henk Jan Knol staat op plek 366. Hij is medeoprichter van softwarebedrijf Topicus dat onder meer e-consults verzorgt voor de huisarts.

Nog een biotech-ondernemer staat op plek 362. Jan van de Winkel is oprichter van Genmab. Het bedrijf werkt aan innovatieve antilichamentherapieën. Op plek 443 staat Wim Huijbregts, de eigenaar van arbodienst HumanTotalCare, met een geschat vermogen van 160 miljoen euro. Medeoprichter van farmareus Synthon Huub Sanders staat op plek 462 met een geschat vermogen van 155 miljoen euro.

Zorgdetacheerder Noël de Vries haalt nog net de lijst op plek 498. De Vries is oprichter van TMI en verkocht een groot deel van zijn aandelen aan een branchegenoot. Hij is nog wel directeur bij het bedrijf. Volgens Quote bedraagt zijn vermogen 140 miljoen euro.