Digitale huisartsenzorg biedt een oplossing voor de zomerperiode

,

Veel huisartsenpraktijken zijn in de zomerperiode minder goed beschikbaar door vakanties en beperkte personeelsbezetting. Patiënten verspreid over Nederland maken gebruik van het platform Gezond.nl, dat zorg toegankelijk houdt vanuit huis, onderweg of zelfs in het buitenland.

Digitale huisartsenzorg biedt zo een oplossing voor de zomerperiode bij huisartsenpraktijken. Uit de data van het platform blijkt dat de zorgvraag tijdens de zomer stabiel blijft.

Hybride werken

De huisartsen van Gezond.nl werken digitaal. “Deze hybride werkwijze combineert professionaliteit en flexibiliteit en maakt praktijk- en regio-overstijgende ondersteuning mogelijk. Zo versterken we de huisartsenzorg waar dat het hardst nodig is, zonder concessies te doen aan kwaliteit of vertrouwen”, zegt Leontien Molenaar, huisarts en medisch directeur van Gezond.nl.

In de zomerperiode is een toename te zien van vragen over herhaalmedicatie, huidproblemen, reisvaccinaties en allergieën. “Die lenen zich uitstekend voor veilige en efficiënte digitale afhandeling. Deze zorgvragen komen bovenop de reguliere, vaak ook complexere zorgvragen die via ons platform worden behandeld. Zo kunnen we in ruim 70 procent van de gevallen een fysiek consult voorkomen.”

Digitaal werken

Gezond.nl is onderdeel van de Arts en Zorg Groep, de grootste huisartsenorganisatie van Nederland. Via Gezond.nl stellen patiënten digitaal hun zorgvraag aan een huisarts met toegang tot hun dossier. Patiënten kunnen ook administratieve zaken regelen met de doktersassistent, herhaalmedicatie aanvragen en hun dossier 24 uur per dag inzien.

Het online zorgplatform is niet alleen beschikbaar voor de eigen praktijken, maar ook voor andere huisartsenpraktijken die willen aansluiten bij een toekomstbestendig en betrouwbaar middel voor hybride huisartsenzorg. Hiermee kunnen zij patiënten efficiënt en flexibel digitaal bedienen, waardoor de fysieke druk op de praktijk wordt verlicht.

IZA

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat in 2026 de helft van alle consulten hybride verloopt. Niet door volumes op te voeren, maar door zorg toegankelijk, stabiel en betrouwbaar te organiseren.

“Digitale huisartsenzorg is geen tijdelijke oplossing maar een volwaardig onderdeel van de huisartsenzorg van nu,” zegt Molenaar. “Iedereen profiteert wanneer digitale mogelijkheden optimaal worden benut en fysieke zorg plaatsvindt waar dat echt nodig is.”

