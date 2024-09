Digitale triagetool schat merendeel van klachten goed in voor bezoek huisarts

Klachtenchecker, een tool waarmee patiënten voor ze naar de huisarts gaan advies kunnen vragen, schat 76 tot 92 procent van de klachten goed in, blijkt uit een pilot. Kanttekening is wel dat met name jongeren en hoogopgeleide vrouwen Klachtenchecker gebruikten.

De pilot, uitgevoerd door Arts en Zorg in samenwerking met NeLL, laat overwegend positieve resultaten zien. In een ruimte meerderheid van de gevallen (76 tot 92 procent) schat de ai het urgentieniveau juist in. Dat betekent dat de tool op basis van de klachten correct adviseert om al dan niet naar de huisarts of andere zorgverlener te gaan dan wel een consult op afstand aan te vragen. In 1 tot 6 procent van de gevallen onderschat het systeem de klachten echter. De patiënt krijgt dan het advies om geen afspraak te maken met de huisarts, terwijl dat wel nodig is.

Beter gesprek

Patiënten die de klachtenchecker gebruikten, kwamen beter voorbereid naar hun consult, constateert Arts en Zorg, de organisatie die de checker uitprobeerde. Dit zou leiden tot efficiëntere gesprekken met de huisarts en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan het doel van de tool: de druk op de eerstelijnszorg verlagen.

Landelijk uitrollen

Gebruikers van de tool waren vooral jongeren en hoogopgeleide vrouwen, zo blijkt uit de cijfers. Of de resultaten bij andere groepen patiënten hetzelfde zijn, is niet bekend. Arts en Zorg is evenwel overtuigd en kondigt aan de tool landelijk uit te rollen.