Digitalisering backoffice biedt verlichting in de zorg

Drie op de vier organisaties ervaart door digitalisering een betere werkervaring voor medewerkers. Minder administratief gedoe zorgt voor meer werkplezier en betrokkenheid. Dat blijkt uit onderzoek van AFAS. Het onderzoek is uitgevoerd door Markteffect, in opdracht van AFAS Software. In dit rapport deelt AFAS de ervaringen van zorgklanten die met geïntegreerde software werken.

Administratieve belasting afgenomen

75 Procent van de deelnemende organisaties geeft aan dat de administratieve belasting dankzij digitalisering is afgenomen, 67 Procent heeft door digitalisering meer overzicht over hoe ze ervoor staan omdat ze met een geïntegreerd systeem werken. 90 Procent merkt meer efficiëntie door snellere processen, minder fouten en automatische verwerking.

Frustratie bij backoffice

De ondersteunende kant van de organisatie is een knelpunt. Veel zorgorganisaties werken nog met losse systemen. Dat zorgt voor dubbel werk en frustratie. “We zien dat organisaties met overzichtelijke processen meer rust en structuur ervaren”, zegt Tom van Summeren, salesmanager zorg van AFAS. “Dat helpt niet alleen planners en HR-medewerkers, maar heeft effect op de hele organisatie.” 73 Procent van de organisaties merkt dat afdelingen sinds de inzet van één systeem efficiënter samenwerken.

Sturen met actuele data

Een belangrijk voordeel van digitalisering is dat organisaties sneller en beter kunnen sturen. Met real-time rapportages is informatie toegankelijker en betrouwbaarder. Van de respondenten vindt 92 procent dat de betrouwbaarheid van informatie is toegenomen, en de helft zegt dat de kwaliteit van besluitvorming hierdoor is verbeterd. Toch is er nog veel te verbeteren, 39 procent van de zorgprofessionals ervaart dat cruciale informatie nog steeds versnipperd of lastig te vinden is.