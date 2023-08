Dijkgraaf: zorgopleiding gratis maken is duur en niet effectief

Nauwelijks extra studenten

Eerdere experimenten met goedkopere opleidingen lieten volgens de bewindsman zien dat dit nauwelijks extra studenten trok. Tegelijk wordt veel geld uitgetrokken om het collegegeld te betalen voor studenten die anders ook voor de zorg hadden gekozen. Daarmee reageert Dijkgraaf desgevraagd op een manifest waarin de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN gratis zorgopleidingen bepleit.

Dure maatregel

“Het is een mogelijk ingrediënt. Maar ik ben zelf wat aarzelend, omdat het echt een hele dure maatregel is, terwijl we ook nog heel veel andere maatregelen tot onze beschikking hebben”, zegt Dijkgraaf. De keuze voor een opleiding wordt volgens hem veel meer bepaald door het carrièreperspectief. De demissionair minister vindt het een veel beter idee om de goede baankansen in de zorg meer onder de aandacht te brengen en te zorgen voor goede salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Opleidingen aantrekkelijker

Daarnaast kan volgens de minister nog “veel gewonnen” worden door de opleidingen zelf aantrekkelijker te maken. Hij denkt bijvoorbeeld dat er nog meer kan gebeuren om ervoor te zorgen dat jongeren een goede ervaring hebben als ze stagelopen.

Collegegeld

Ondanks zijn reserveringen schuift de minister het voorstel niet helemaal aan de kant. Zijn ministerie heeft eerder geëxperimenteerd met een halvering van het collegegeld voor bepaalde opleidingen tijdens een deel van de studie. Maar het effect van volledig gratis opleidingen is nog niet onderzocht en het lijkt Dijkgraaf “best wel interessant” om dat te doen. Het is aan een volgend kabinet om hierover te besluiten als het aan de minister ligt. (anp)