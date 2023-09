Dijklander kiest Willem Wiegersma als bestuursvoorzitter

Wiegersma is momenteel bestuursvoorzitter van Basalt, het centrum voor revalidatie en medisch specialistische revalidatiezorg. Hij heeft daarnaast veel ervaring als bestuurder en directeur in diverse ziekenhuizen, laat het Dijklander weten. In het Erasmus MC was Wiegersma directeur Thoraxcentrum en leidde hij de samenwerking met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Daarvoor was hij directeur zorg en bedrijfsvoering bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Hij is bestuurslid van de NVZ en in die rol bestuurlijk betrokken bij alle actuele grote dossiers in de ziekenhuiszorg.

“Wij zijn blij met de komst van Willem Wiegersma als voorzitter en de ervaring en deskundigheid die hij meebrengt. Samen met Lot Winkel en Edo Schubert hebben wij daarmee een raad van bestuur dat als complementair team verder kan bouwen aan de toekomst van het Dijklander Ziekenhuis”, dat zegt Piet Batenburg, voorzitter van de raad van commissarissen.