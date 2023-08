Dijklander Ziekenhuis legde meer toegangsverboden op

Het Dijklander Ziekenhuis heeft in 2022 dertien mensen een tijdelijk toegangsverbod opgelegd wegens agressief gedrag, wat ruim twee keer meer is dan het jaar daarvoor, meldt het Noordhollands Dagblad . Agressie tegen ziekenhuispersoneel blijft ook na de coronapandemie een groot probleem, met dreigende taal, beledigingen en zelfs fysieke agressie die regelmatig voorkomen.

Naast de gevallen van agressie die hebben geleid tot een toegangsverbod, zijn er in totaal 116 meldingen van agressief gedrag gedaan door het Dijklander personeel in het afgelopen jaar. Dit aantal is hoger dan in 2021, toen waren er 95 meldingen.

Extra aandacht

Echter, de woordvoerder van het ziekenhuis kan niet met zekerheid zeggen of agressie tegen het zorgpersoneel daadwerkelijk is toegenomen. De stijging in het aantal meldingen kan mogelijk te wijten zijn aan het feit dat er in 2022 extra aandacht is besteed aan het registreren van dergelijke incidenten.

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat medewerkers alle gevallen van agressie blijven melden, omdat dit gedrag een enorme impact heeft op het personeel. Het ziekenhuispersoneel maakt echter niet altijd melding van agressie, waardoor het werkelijke aantal incidenten mogelijk hoger ligt dan de geregistreerde gevallen.

Om de toename in agressie sinds corona aan te pakken zijn onder meer stewardessen ingezet om conflictsituaties te de-escaleren. Het ziekenhuis hoopt dat met aandacht voor registratie van agressieve incidenten en bewustwording binnen de organisatie, de veiligheid voor het zorgpersoneel kan worden gewaarborgd.