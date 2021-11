Dijklander Ziekenhuis opent verbouwde psychiatrieafdeling

De verbouwde psychiatrie-afdeling van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend is donderdag 28 oktober geopend.

De afdeling Psychiatrie van het Dijklander ziekenhuis bestaat sinds 1988 en was sindsdien niet meer vernieuwd. “Een paar jaar geleden hebben we ons er hard voor gemaakt om de afdeling te moderniseren en beter aan te laten sluiten op de vernieuwingen in de zorg en in ons ziekenhuis”, vertelt Marleen Stuijvenberg, psychiater en medisch manager. “Na een intensieve verbouwing is het nu klaar en het ziet er prachtig uit.”

Lichamelijke zorg

Artsen kunnen de patiënten nu betere lichamelijke zorg geven, doordat er bijvoorbeeld zuurstofaansluitingen aan het bed zijn gemaakt. Dat is heel belangrijk, omdat 25 tot 40 procent van de ggz-patiënten in het ziekenhuis zowel lichamelijke als psychiatrische klachten heeft.

Privacy

Ook hebben patiënten nu meer privacy. Bij elke kamer is eigen sanitair en mensen kunnen zich terugtrekken op hun kamer als ze dat willen.

Netwerk

De aandacht rondom de verbouwing heeft er tevens voor gezorgd dat het netwerk van zorgaanbieders voor deze cliëntengroep elkaar beter heeft leren kennen. De samenwerking van dit ggz-netwerk is versterkt, ziet Stuijvenberg. “Ook na de verbouwing blijven wij vanuit het ziekenhuis investeren om die samenwerking op een goede manier verder vorm te geven.”