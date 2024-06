Dijkstra: akkoord over kinderhartchirurgie, umc’s werken samen

De vijf universitaire ziekenhuizen waar kinderhartchirurgie plaatsvindt gaan intensiever met elkaar samenwerken. Ze hebben afspraken met elkaar gemaakt om deze specifieke zorg te verbeteren, meldt demissionair zorgminister Pia Dijkstra in een Kamerbrief. Zo komt er onder meer een landelijk multidisciplinair overleg, komen er normen over de kwaliteit en jaarlijkse evaluaties. Daarover is een akkoord gesloten, dat ze heeft ondertekend.

De umc’s van Nederland brengen de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen onder in twee netwerken: Het Erasmus MC en het Radboudumc vormen het ene netwerk. Het andere netwerk bestaat uit het UMCG, Amsterdam UMC, LUMC en UMC Utrecht.

Uniforme kwaliteitseisen

Er zijn verschillende afspraken gemaakt. In een landelijk, multidisciplinair overleg met specialisten uit beide netwerken zullen patiënten met hoogcomplexe hartafwijkingen worden besproken. De centra gaan uniforme kwaliteitseisen en eenduidige uitkomstparameters formuleren en er zal een consistente registratie en permanente evaluatie plaatsvinden. Dit gebeurt in samenspraak met de medisch specialisten, IGJ en patiëntenorganisaties.

Netwerkoverstijgende opleiding

Aan de hand van deze kwaliteitsdata zullen de specialisten de zorg verder evalueren en waar nodig aanpassingen doorvoeren. Op het terrein van opleiding en onderzoek gaan de netwerken ook intensiever samenwerken en de opleiding zal landelijk en dus netwerkoverstijgend plaatsvinden.

Gedoe

Al jarenlang is er gedoe in de sector over de operaties bij aangeboren hartafwijkingen, niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassen patiënten. Deze behandelingen worden uitgevoerd in Leiden, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Groningen. Omdat de operaties relatief weinig voorkomen en de ervaring, kennis en kwaliteit dan achteruit kunnen gaan, was bedacht om deze behandelingen te concentreren op twee plekken: in Rotterdam en Groningen.

Akkoord

Dat besluit van Dijkstra’s voorganger Ernst Kuipers vochten de andere drie ziekenhuizen aan bij de rechter, die er een streep door zette. Dijkstra had al eerder gemeld dat ze niet in hoger beroep ging, maar meer zag in een akkoord. Daartoe overlegde ze met de betrokken umc’s, de koepelorganisatie NFU en de patiëntenorganisaties. Dijkstra heeft het akkoord ook ondertekend. Volgens de minister zullen zo nodig op termijn nog nieuwe maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van deze zorg verder te verbeteren. Dijkstra gaat ervan uit dat dit bijdraagt aan “rust en ruimte” voor de artsen en de patiënten.

Vier umc’s

Het Maastricht UMC+ heeft voor de zorg voor kinderen met een AHA momenteel een samenwerking met het academisch ziekenhuis in Aken en Leuven. Een verkenning voor samenwerking binnen Nederland wordt overwogen. Er zijn straks vier umc’s waar kinderen met een AHA een interventie kunnen ondergaan. Dit zijn het UMCG, het LUMC, het UMC Utrecht en het Erasmus MC. (ANP / Suzanne Bremmers)

