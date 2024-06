Dijkstra schrikt van ‘onaanvaardbare’ situatie huisartsen Co-Med

Demissionair zorgminister Pia Dijkstra is “geschrokken van de signalen over de situaties die zijn ontstaan” bij de commerciële landelijke huisartsenketen Co-Med. Ze reageerde tijdens een Kamerdebat op de actie van vier grote zorgverzekeraars die Co-Med in gebreke hebben gesteld, onder meer omdat huisartsen te weinig beschikbaar zijn voor patiënten.

Ook rekeningen worden niet betaald, waardoor opnieuw het faillissement van de keten is aangevraagd. Dijkstra noemt het “onaanvaardbaar” en “zeer kwalijk” dat de zorg bij een aantal locaties niet op orde is. “Ik vind het pijnlijk voor alle patiënten en hun naasten als ze niet tijdig de juiste zorg hebben gekregen, maar ook voor medewerkers die in situaties terechtkomen waarvoor ze niet zijn opgeleid.” De minister doelt op signalen dat zij soms werk uitvoeren waarvoor ze niet bevoegd zijn, omdat er op dat moment geen huisarts was.

Dagelijks om tafel

Dijkstra zegt dat ze dagelijks om de tafel zit met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om ingelicht te worden over de stand van zaken met betrekking tot Co-Med. “Het belangrijkste is nu dat de patiënten van deze praktijken toegang hebben tot goede huisartsenzorg.” Ze wil snel actie om de ontstane situatie te beëindigen, maar daarbij moet wel “een zorgvuldig en juridisch correct proces worden doorlopen”.

Voorbereidingen

Zo’n ingebrekestelling van vier zorgverzekeraars is volgens Dijkstra nog niet eerder gedaan bij een zorgorganisatie. Ze benadrukte dat de toezichthouders en de zorgverzekeraars al voorbereidingen hebben getroffen om de continuïteit van de zorg te waarborgen als dit in gevaar zou komen. (ANP)