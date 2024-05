Directeur Belastingdienst naar Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Koos Veefkind vertrekt per 1 juli 2024 als algemeen directeur van de directie Informatievoorziening bij de Belastingdienst. Hij wordt per die datum voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Die organisatie verzorgt onder meer de gegevensuitwisseling van de patiëntendossiers binnen de zorg.

Peter Smink, directeur-generaal Belastingdienst: “Dit is een mooie kans voor Koos, en die gun ik hem van harte. Voor de Belastingdienst heeft Koos in de ruim vier jaar dat hij bij ons was, veel mogen betekenen. Daarvoor, en ook voor onze fijne samenwerking, dank ik hem van harte en ik wens hem veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging.¨

De functie ´algemeen directeur van de directie Informatievoorziening´ zal eerst worden waargenomen, waarna met ondersteuning van DGABD de werving in gang zal worden gezet.