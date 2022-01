Directeur Edwin Klok vertrekt bij Zorgbelang Groningen

Directeur-bestuurder Edwin Klok neemt per 1 april 2022 afscheid van Zorgbelang Groningen. Na een periode van tien jaar als directeur-bestuurder neemt hij een nieuwe stap in zijn carrière. Tot 1 april blijft Klok actief betrokken bij Zorgbelang Groningen.

Klok begon als manager bij Zorgbelang Groningen in 2006 en werd in 2011 directeur-bestuurder. “Ik kijk terug op een hele bijzondere periode bij deze mooie club mensen (vrijwilligers en professionals)”, aldus Klok in een persbericht. “Ik ben blij dat er in de provincie Groningen een professionele en moderne patiëntenbeweging is ontstaan, die gericht is op het verbeteren van de positie van mensen in kwetsbare omstandigheden. Een organisatie die mét de mensen om wie het gaat samen werkt aan kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.”

Participatie

“Onder zijn leiding heeft de organisatie, samen met alle betrokkenen, belangrijk werk verzet op het gebied van participatie van grote groepen inwoners in onze provincie die op de één of andere manier vertegenwoordiging of ondersteuning behoeven in het brede veld van zorg en welzijn”, vertelt Mieke Oosterwijk, voorzitter raad van toezicht Zorgbelang Groningen. “We zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn volgende stappen.”