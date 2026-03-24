Directeur Oostvaarderskliniek Almere definitief vertrokken

,

Elles Tillema-van Loo vertrekt definitief als algemeen directeur van het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek. Dat heeft de tbs-kliniek zelf bekendgemaakt. In het centrum werden de afgelopen jaren meerdere ernstige misstanden gemeld.

Zo kwamen in 2024 twee tbs’ers door ‘niet-natuurlijke omstandigheden’ om het leven en waren er meldingen van niet-professionele relaties van personeelsleden met cliënten. Ook waren er geweldsincidenten en was sprake van drugsgebruik. Sinds vorig jaar staat de kliniek onder toezicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De Oostvaarderskliniek maakt, naar eigen zeggen, “een uitdagende periode door na het vertrek van de algemeen directeur”. Het vertrek volgt na een “verschil van inzicht over de koers van de kliniek en het tempo waarin de ontwikkelingsopgave wordt doorgevoerd”.

Volgens de kliniek is de “continuïteit van zorg en behandeling voor patiënten hierdoor niet in het geding”. (ANP)

24 mrt 2026 Directeur Oostvaarderskliniek Almere definitief vertrokken
