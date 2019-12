Directeur Philadelphia wordt bestuurder ZONL

Hilvers heeft ruime ervaring in de zorg. Hij is gestart als fysiotherapeut in een ziekenhuis en in de revalidatiezorg. Daarna werkte hij als onderzoeker in de zorg en vervulde hij diverse managersfuncties, onder meer in de revalidatie zorg, in de psychiatrie en in de gehandicaptenzorg.

Door zijn werk voor Philadelphia is Hilvers bekend met ZONL. Op Urk werkt hij vanuit Philadelphia al ruim een jaar intensief samen met ZONL. In zijn nieuwe rol wil Hilvers zich inzette voor goede zorg dichtbij het netwerk van cliënten. “Ik maak werk van het verzorgen van een goede mix van zorg en zakelijkheid om zo richting te geven aan de ontwikkeling van de zorg naar de toekomst”, aldus Hilvers.