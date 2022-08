Directeur Vastgoed van Erasmus MC vertrekt

Op de website van Erasmus MC geeft de vastgoed-directeur een laatste interview in functie. Bij het Erasmus MC coördineerde Riemersma de nieuwbouw, was hij zakelijk directeur van het protonencentrum en nauw betrokken bij de campusontwikkeling. Daarmee is het academisch ziekenhuis niet klaar. Er wordt nu druk gewerkt aan de renovatie van Sophia en de Medische Faculteit. Het faculteitsgebouw is beschermd stadsgezicht en wordt op duurzame wijze verbouwd, het betonnen skelet blijft behouden.

De laatste vijf jaar werkte de vastgoed-directeur mee aan de ontwikkeling en bouw van de Erasmus MC Campus. Er komt ongeveer 275 duizend vierkante meter aan vastgoed voor zorginstellingen, universiteiten en bedrijfsleven. In totaal heeft Erasmus MC straks op 13 hectare grond zo’n 750 duizend vierkante meter aan vastgoed in beheer. In 2035 staat de eerste renovatie van de nieuwbouw op de planning.