Directielid centrale bank wordt bestuursvoorzitter Albert Schweitzer

In het Dordtse ziekenhuis volgt zij Peter van der Meer op, die in september 2023 voorzitter van de raad van bestuur werd in het HagaZiekenhuis. Stolk (54) is jurist en historicus en werkte eerder in bestuursfuncties bij diverse ministeries.

Woordvoerder Els Borst

“Wij hebben voor Nicole Stolk gekozen wegens haar brede bestuurlijke ervaring en haar ruime kennis op het gebied van onder meer huisvesting, data en ict”, aldus voorzitter van de raad van toezicht Jan van Saase. “Daarnaast is zij zowel persoonlijk als professioneel sterk betrokken bij de zorg. Ze was jarenlang de woordvoerder van minister Els Borst.”

Samen met de zittende bestuurders Diederik Zijderveld en Annemiek Rutters zal Stolk weer een complete driehoofdige raad van bestuur vormen voor het Albert Schweitzer ziekenhuis