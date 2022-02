Dirksen nieuwe regiodirecteur Middin

Middin is een grote zorgorganisatie en biedt met circa 3.600 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis aan zo’n 5.900 mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Ziekenhuis

Dirksen maakt de overstap vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, waar ze tot voor kort werkte als bedrijfsleider. “In een ziekenhuis kunnen we veel betekenen voor mensen, waarbij veel is ingericht op kort contact”, zegt Dirksen.

Samenleving

Ze kiest voor de overstap om vanuit haar functie mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel volop mee te laten doen in de samenleving. Ze heeft zelf aan een auto-ongeluk een fysieke beperking overgehouden. Dirksen: “Ik ben door dat ongeluk meer gaan nadenken over wat leven met een beperking betekent. Voor mezelf en voor anderen. Soms is het verdrietig. Tegelijkertijd: wat kan je wel? Wat ga je doen?” Die vragen neemt ze mee in haar nieuwe functie.

Regiodirecteur

Middin is bekend terrein voor Dirksen. De afgelopen jaren was ze voorzitter van de Vrienden van Middin, waar ze eerder als bestuurslid startte. “Ik ben een paar jaar geleden begonnen bij de Vrienden omdat ik het belangrijk vind dat anderen kunnen genieten van dezelfde dingen als ik. Als regiodirecteur hier structureel aan bijdragen – dat is een mooi vooruitzicht.”