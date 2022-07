Dit wordt de nieuwe bestuurder van Erasmus MC

Dirk Schraven is geen onbekende in de ziekenhuiswereld. Na zijn studie toegepaste natuurkunde aan de Technische Universiteit in Delft en MBA in Harvard heeft hij bij Boston Consultancy Group als managementconsultant gewerkt. Vanaf 2011 was hij lid Raad van Bestuur/COO van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Na een sabbatical heeft hij zijn loopbaan vervolgd in Azië waar hij als CEO verantwoordelijk was voor de opstart van het Gleneagles Hospital in Hong Kong. Dit ziekenhuis maakt deel uit van de grootste Aziatische particuliere zorgaanbieder IHH. Sinds 2020 is hij bij dezelfde zorggroep verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van data en digitale strategieën alsmede het Value Based Health Care programma.

Transformatietraject

Schraven start per 19 september als nieuw rvb-lid bij Erasmus MC. Hij zal zich binnen het Rotterdamse umc richten op innovatie, digitalisering, grote transformatietrajecten (inclusief vastgoed) en een aantal thema’s aansturen. “We prijzen ons gelukkig met zo’n door de wol geverfde ziekenhuisbestuurder die veel ervaring en kennis heeft opgedaan in zowel het nationale als internationale zorgveld”, vertelt Gijs de Vries, voorzitter van de raad van toezicht.

“Bij deze rol in het Erasmus MC komen veel dingen samen die ik in het verleden heb gedaan, zoals zorgprocessen verbeteren en het ontwikkelen van digitalisering en data-strategieën. Bovendien kan ik bijdragen aan de samenwerking met de TU Delft”, reageert Schraven op zijn benoeming. Jos Aartsen, die sinds februari van dit jaar de rvb tijdelijk heeft versterkt, zal per 19 september terugtreden.