Dit zijn de grootste bronnen van regeldruk binnen de langdurige zorg

Moet een zorgmedewerker opschrijven dat een cliënt fysiotherapie heeft gekregen terwijl die cliënt dat standaard krijgt? Zorgmedewerkers worstelen met de vraag of bepaalde regels wel noodzakelijk zijn en hoe die regels te interpreteren. De discussie binnen een organisatie zelf over de vraag op een regel wel nodig is blijft vaak achterwege.

Grootste bron van regeldruk is het bijhouden van een zorg- of ondersteuningsplan, blijkt uit onderzoek van Vilans. In de meeste gevallen gaat het om de vraag of het wel nuttig is om iets te rapporteren. Zo wordt moet er ook gerapporteerd worden over reguliere zorgmomenten die gewoon zijn afgesproken. Activiteiten die gepland staan in de agenda en eigenlijk vallen onder ‘standaard zorg’ worden alsnog vastgelegd in het plan.

Ook over de handtekening onder het zorgplan is nog veel onduidelijkheid. Sommige zorgmedewerkers vragen zich af of die handtekening wel verplicht is. Ook wordt opgemerkt dat de organisatie heeft gezegd te willen stoppen hiermee, maar dat het nog niet in de praktijk is gebracht.

Elektronisch cliëntendossier

Op een na grootste bron van regeldruk is het elektronisch cliëntendossier (ecd). Als het gaat om het registreren binnen het elektronisch cliëntendossier frustreert het vooral dat informatie soms dubbel moet worden ingevoerd in meerdere systemen. “We knippen en plakken zorgplannen van YSIS (voor behandelteam) naar ONS (voor verpleging en verzorging). Dit moet toch anders kunnen?”, verklaart een medewerker in het onderzoek.

Ook vinden medewerkers dat de software niet altijd functioneel of gebruikersvriendelijk is. Sommige informatie moet simpelweg verplicht worden ingevoerd en ook twijfelt men aan de hoeveelheid informatie. “Het gaat steeds meer om de administratie in plaats van de bewoner leren kennen.”

Lijstje voor de bedrijfsvoering

Er zijn heel veel lijstjes met heel veel vinkjes, vertelt een zorgmedewerker in het onderzoek. Vaak gaat het om standaardformulieren en –aftekenlijsten die voor elke cliënt bestaan onafhankelijk van de individuele zorgvraag. Zo vertelt een professional over de dagelijkse ontlasting-controle-lijsten. Ook wanneer iemand een stabiel patroon heeft, worden deze ingevuld en de medewerker ziet daar niet de noodzaak van.

Kwaliteit en veiligheid

Binnen de verpleegzorg zijn klachten over de registraties rond kwaliteit en veiligheid. Voor zorgmedewerkers is het niet duidelijk wat wel en niet tot een risico hoort en wanneer er dus risico’s gesignaleerd moeten worden. Zo’n 16 procent van de medewerkers noemt dit een bron van regeldruk. “Wat moeten we wel en niet melden en wat doen we er vervolgens mee?”, vraagt een medewerkers zich af.

Voedselveiligheid en rechtmatigheid

Specifiek binnen de wijkverpleging wordt ook de minutenregistratie als tijdslurper genoemd. Ruim een kwart van de ondervraagden noemt dit een bron van regeldruk, terwijl de registratie al sinds enkele jaren niet meer wettelijk verplicht is. Verder worden de regels voedselveiligheid en hygiëne genoemd, zoals de schoonmaaklijstjes. Ook rond voedselveiligheidssysteem HACCP vragen zorgmedewerkers zich af of alle regels wel nodig zijn. Organisaties hebben strenge regels om te voldoen aan de hygiënecodes, maar die codes schrijven deze regels niet zelf voor. Medewerkers vragen zich af of het echt nodig is om elke dag het aanrecht, de handvatten van de keukenkastjes en de koelkast schoon te maken. “Mag het niet gewoon een keer per week of op goed vertrouwen? Het is door de organisatie zelf bedacht.”