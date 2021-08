Dokters van de Wereld wil tandartszorg in basispakket

Mensenrechtenorganisatie Dokters van de Wereld vindt dat de mondzorg weer in het basispakket moet. De organisatie is bezorgd over het dalend aantal mensen dat naar de tandarts gaat. Een petitie om mondzorg terug in het basispakket te krijgen, is donderdag 75.000 keer ondertekend. Dokters van de Wereld gaat de handtekeningen aanbieden aan de nieuwe minister van VWS.

De tandartszorg ging in 2006 uit het basispakket, omdat het te duur werd. Dokters van de Wereld stelt dat de maatregele echter de samenleving uiteindelijk juist meer geld kost: “Mensen krijgen trombose of nieren gaan kapot door grote hoeveelheden pijnstillers. Ook worden mensen ontslagen omdat ze niet meer toonbaar zijn, of zitten ze in de schuldhulpverlening of krijgen ze een uitkering”, zegt een woordvoerder.

Drie miljard

Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat tandziekten de maatschappij jaarlijks zo’n drie miljard euro kost. Hoeveel mensen in ons land de tandarts of de mondhygiënist mijden door geldgebrek is onbekend, maar Dokters van de Wereld schat dat het gaat om 1,5 miljoen Nederlanders. Minister Van Ark (VWS) schreef dit jaar aan de Tweede Kamer dat getal te betwijfelen.

De KNMT, de beroepsorganisatie van orthodontisten, kaakchirurgen en tandartsen, zegt dat hun leden “vaak de schrijnende gevolgen zien als het te laat is.”(RTL Nieuws)