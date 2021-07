Door onderzoek is kunstalvleesklier stap dichter bij vergoeding uit basispakket

De studie is nodig om aan te tonen dat de kunstalvleesklier effectiever is voor mensen die met de huidige mogelijkheden hun diabetes niet goed gereguleerd krijgen. Als dat zo is, kan het Zorginstituut besluiten de kunstalvleesklier in het basispakket op te nemen. Tot nog toe is de werking veelbelovend en zou het “voor een grote groep mensen een definitief einde kunnen betekenen van het steeds moeten meten van bloedglucosewaarden en het spuiten van insuline”.

Twee smartphones

De kunstalvleesklier is zo groot als twee smartphones op elkaar en koppelt een pomp aan een glucosemeter. Die meet voortdurend wat de suikerwaarde is. Hij stuurt de pomp aan om de juiste hoeveelheid hormonen, insuline en glucagon af te geven. Complicaties nemen sterk af, doordat de waardes veel stabieler blijven.

Onderzoek

Aan het wetenschappelijk onderzoek dat dit jaar begint, doen onder leiding van UMC Utrecht twaalf Nederlandse ziekenhuizen mee en 240 volwassenen. Met de subsidie kunnen vooral de hoge kosten van de zorg voor de 240 mensen gedurende de studie betaald worden.

Goed geslapen

“Met de kunstalvleesklier heb je nog steeds diabetes, maar eigenlijk niet meer”, zegt Harold de Valk, internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht. “Er is al eens in Nederland een kleine, observationele studie gedaan waarbij zo’n dertig mensen korte tijd een kunstalvleesklier mochten gebruiken. Sommigen wilden ‘m na afloop eigenlijk niet meer teruggeven, want ze hadden nog nooit zó goed geslapen. Anderen zeiden leukere ouders te kunnen zijn voor hun kinderen en er waren familieleden en vrienden die rapporteerden hoe deelnemers weer degenen werden van vóór diabetes type 1.” (ANP)

