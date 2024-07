Het aantal mensen dat botox of fillers laat inspuiten en ooglidcorrecties of borstoperaties laat uitvoeren neemt al jaren hard toe. Wereldwijd is het aantal cosmetische ingrepen gestegen van 14,1 miljoen in 2011 naar 35 miljoen in 2023. In Nederland is het aantal cosmetische klinieken in tien jaar tijd vervijfvoudigd.

De onderzoekers van de universiteiten van Tilburg, Wageningen en Rotterdam ondervroegen ruim 700 klanten van 36 verschillende Nederlandse klinieken.