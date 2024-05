Douwe van Riet nieuw lid raad van bestuur Cordaan

Douwe van Riet is benoemd als nieuw lid van de raad van bestuur van Cordaan. Vanaf 1 september aanstaande start hij bij de zorginstelling en volgt hiermee Godfried Barnasconi per 1 oktober met pensioen gaat.

Samen met Ronald Schmidt, die vanaf dat moment de voorzittershamer overneemt van Godfried, zal hij de tweehoofdige raad van bestuur vormen.

Van Riet is nu voorzitter van de raad van bestuur van HVO-Querido. Verder is hij lid van de toezichtsraden van Zorggroep de Vechtstreek, Rijndam Revalidatie en Careyn.

Maatschappelijke vraagstukken

“De verscheidenheid aan specialismen bij Cordaan spreekt mij erg aan”, zegt hij in een persbericht. “De ouderenzorg en GGZ zijn bekende terreinen voor mij, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een nieuwe sector die ik graag beter wil leren kennen. Ik ben verheugd dat ik de komende jaren vanuit Cordaan kan blijven bijdragen aan het verder verbinden van zorg en welzijn met wonen, onderwijs en informele zorg, om zo in de regio de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.”