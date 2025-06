Douwe Weening nieuwe directeur-bestuurder Terwille

Hij volgt daarmee Erik de Vos op, die na 23 jaar afscheid neemt van de organisatie.

Douwe Weening

Weening is op dit moment algemeen directeur bij MindUp in Leeuwarden en vervult daarnaast de functie van algemeen directeur bij Van Andel, beide onderdeel van GGZ Friesland. Sinds 2011 is hij daar werkzaam in verschillende leidinggevende rollen. Zijn focus ligt op samen werken aan herstel en participatie.

”Ik kijk er enorm naar uit om bij Terwille aan de slag te gaan. Het is een organisatie met een duidelijke visie die aansluit bij mijn overtuiging dat ieder mens kansen en mogelijkheden verdient. De aandacht voor het ondersteunen van mensen in hun eigen kracht en herstel vind ik van grote waarde.”

Terwille

Terwille is een ggz-instelling in Noord-Nederland. De organisatie biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving, justitie, prostitutie en/of traumatische ervaringen. De zorg van Terwille is erop gericht dat mensen weer regie krijgen over hun leven, op weg naar een nieuw perspectief.