Dovenzorgorganisatie GGMD benoemt nieuwe bestuurder

Hetty van Oldeniel (57) is per 1 april benoemd tot bestuurder van stichting GGMD, de landelijke organisatie voor zorg aan doven, slechthorenden en mensen met andere gehoorproblemen.

Van Oldeniel was hiervoor ruim negen jaar bestuurder bij Boogh, instelling voor zorg aan mensen met hersenletsel. Daarvoor werkte zij onder andere als directeur bij Zorgpartners Midden-Holland en was zij onderzoeker, adviseur en opleider bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut.

“Zij start als eindverantwoordelijke van GGMD op een bijzonder moment. De coronacrisis heeft grote impact op de zorg aan de doelgroep, omdat thuisbezoek en groepssessies niet mogelijk zijn. Mede doordat zij de afgelopen periode al was aangehaakt bij het ‘corona-crisisteam’ van GGMD is Hetty per direct operationeel en strategisch inzetbaar”, zo laat de organisatie weten.