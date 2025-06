Drie Nederlandse artsen lopen protestmars naar Gaza

De organisatie verwacht duizenden deelnemers, afkomstig uit meer dan 35 landen. Lotta Plomp, arts-onderzoeker neurologie en immunologie aan het Erasmus MC en coördinator van Artsen voor Gaza, is een van de deelnemers. “De gezondheidszorg hoort beschermd te zijn onder het internationaal recht. Desondanks zien we dat Israël alle ziekenhuizen in Gaza heeft gebombardeerd en meer dan 1400 zorgverleners heeft vermoord. Juist als artsen hebben we de plicht om ons hiertegen uit te spreken.”

Niet medeplichtig

Volgens Dana Mustafa, Associate Professor pathologie bij het Erasmus MC, is het een morele verantwoordelijkheid om op te staan in solidariteit met de Palestijnen. Mustafa: “Deze mars is een oproep voor rechtvaardigheid en het verdedigen van menselijke waardigheid. Wij willen niet medeplichtig zijn aan het leed van de Palestijnen en roepen onze overheden op om actie te ondernemen.”

Ook epidemioloog Ineke Palm loopt mee. Zij is bezorgd dat het dodental, met inmiddels meer dan 55.000 geregistreerde doden, nog verder zal oplopen. Palm: “Het uithongeren moet stoppen. De wereld kan niet blijven zwijgen terwijl zich voor onze ogen een genocide afspeelt.”

De mars begint vanuit Al Aresh in Egypte. Op 15 juni komen de deelnemers aan bij Rafah, de grensovergang naar Gaza. Daar wordt een kamp opgezet voor twee dagen, waarna deelnemers teruglopen naar Al Aresh. Op 20 juni zal de mars ten einde komen.