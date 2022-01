Drie nieuwe commissarissen Prinses Máxima Centrum

“Hun kennis en ervaring zijn zeer waardevol voor hét kinderkankercentrum van Europa en passen in onze strategie waar innovatie in de gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek in de kinderoncologie belangrijke speerpunten zijn”, zegt Rokus van Iperen, voorzitter raad van commissarissen. “We zijn Max en Rob zeer erkentelijk voor hun belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van ons mooie centrum.”

Oncologie

Klomp (1965) is oncologisch chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en is met haar expertise op het gebied van oncologie en innovatie in de zorg en wetenschap van groot belang voor de rvc. Te meer omdat dit kernpunten zijn van de strategie van het Máxima. Ze heeft een brede interesse in de organisatie van gezondheidszorg en is daarin landelijk zeer actief.

Financiële wereld

Van der Werf (1952) heeft jarenlange ervaring in de financiële wereld en in de zorg, onder meer als lid raad van bestuur AEGON en commissaris van zorgverzekeraar ONVZ, het UMC Utrecht en de Sociale Verzekeringsbank. Volgens het centrum verstaat hij de impact van de bedrijfsvoering in alle facetten van de organisatie. Van der Werf is benoemd op voordracht van het UMC Utrecht.

Ruimtevaart

Buijsrogge (1976) is directeur ruimtevaart bij TNO. Naast de technische inhoud houdt hij zich daar bezig met strategie, partnerships en ontwikkeling. Hij is al enkele jaren betrokken bij het Máxima als lid van de cliëntenraad. Zijn brede kennis is van grote toegevoegde waarde en draagt bij aan goed toezicht. Buijsrogge is benoemd op voordracht van de cliëntenraad