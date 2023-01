Drie nieuwe rvt-leden bij Zorggroep Apeldoorn

Douwe Lodewijk

Lodewijk is lid van de rvt sinds augustus 2022. Hij vervangt Leendert van Bloois, die na zes jaar is afgetreden. Lodewijk is voorzitter van de Auditcommissie, voorzitter van de Governance Commissie en per 1 januari vicevoorzitter van de raad. Hij is toezichthouder in het semipublieke domein, zorg en onderwijs. Daarnaast is hij voorzitter van de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Menno Riemersma

Riermersma is sinds november 2022 toegetreden tot de raad met het profiel vastgoed/financiën. Ook is hij lid van de auditcommissie. Hij volgt Gerben Uljee op, die na acht jaar is teruggetreden. Riemersma is sinds 2022 als partner/adviseur werkzaam bij ptg management. Daarnaast is hij bij een aantal zorginstellingen toezichthouder en was hij bestuurder/CFO bij HollandPTC, een centrum voor protonentherapie in Delft.

Anne-Marie Journee

Journee is sinds november 2022 als trainee verbonden aan de raad. Zij volgt tegelijk de opleiding voor Commissaris en Toezichthouder bij de TIAS. Journee is in het dagelijks leven werkzaam als regiomanager bij de RIBW Overijssel en heeft ruime ervaring binnen de woningcorporatiesector en zakelijke dienstverlening.