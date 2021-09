Driekwart jeugdzorgmedewerkers overweegt te stoppen

Interessant voor u

Een opvallende en zorgwekkende constatering: terwijl de druk op zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis opliep, maakten zij zelf – voor het eerst in vijf jaar – juist minder gebruik van zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers over het zorggebruik onder zorgmedewerkers en de Monitor Gezond Werken van Stichting IZZ.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag in totaal 559 mensen met een coronabesmetting. Dat zijn er iets meer dan zaterdag toen er 551 patiënten in het ziekenhuis lagen met covid-19, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De kloof tussen oude stichtingen en nieuwe zorgondernemingen verdiept zich elk jaar, wijst anderhalf jaar data-onderzoek van Follow the Money uit. Van de alsmaar groeiende omzetten profiteren met name de private ondernemingen.

Nieuws

Zorgbonden boos over cao NU’91 en academische ziekenhuizen

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD zijn boos over de cao die beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 is overeengekomen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). In een brief aan de NFU schrijven de bonden over "een cao waarmee een groot deel van de 79.000 werknemers in de umc's er de komende jaren financieel op achteruitgaat".