DSM/Radboudumc ontvangt 2,5 miljoen voor kunstmatige meniscus

Dat meldt Radboudumc op 8 juni. Het geld wordt gebruikt voor preklinische testen, gezondheidseconomische analyses en internationale klinische studies. De zijn bedoeld om de implementatie van de zorginnovatie te versnellen te versnellen.

Pijnsyndroom

De oplossing – de eerste in klinisch stadium voor zowel de binnenste als de buitenste meniscus – moet duizenden patiënten helpen waarbij de meniscus is verwijderd als gevolg van eerder trauma. Deze patiënten hebben een het zogenaamde ‘post-menisectomie pijnsyndroom’ ontwikkeld en hebben last van chronische klachten.

Atro Medical werkt samen met partners als ReumaNederland, het Orthopaedic Research Laboratory van het Radboudumc en internationale klinieken zoals de Sint Maartenskliniek, Mayo Clinic en Sporthopaedicum Berlin.