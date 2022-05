‘DSW klantvriendelijkste zorgverzekeraar’

Uit een groot onafhankelijk consumentenonderzoek in Nederland blijkt dat DSW wordt gezien als de klantvriendelijkste zorgverzekeraar van 2022. Klanten beoordelen de klantvriendelijkheid van DSW gemiddeld met een 7,95. Daarmee staat het ook in de top 10 van alle klantvriendelijkste bedrijven van Nederland.

Dat meldt DSW op haar website. Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse, dat al vijftien jaar kijkt naar de klantvriendelijkheid van Nederlandse bedrijven. In een eigen consumentenpanel krijgen klanten het hele jaar door per branche de vraag waar men klant is en wat voor rapportcijfer ze aan dat bedrijf zouden geven. Bij een hoge score vraagt het onderzoeksbureau waardoor die beoordeling zo hoog is. Die antwoorden vormen de basis van de gouden regels en de beoordeling van alle bedrijven: zo is het belangrijk om de klant niet onnodig lastig te vallen, moet een organisatie oprecht betrokken zijn bij de klant en oog hebben voor mens en maatschappij.