Duitse en Nederlandse zorg-ICT gekoppeld in grensregio

In de regio wordt veel over de grens samengewerkt. Duitse ambulances ondersteunen in Nederland als er tijdens piekmomenten en acute situaties niet direct een Nederlandse ambulance beschikbaar is. Dat gebeurt ook andersom.

Informatievoorziening verbeteren

ZorgNet Oost, MST Enschede, Kreis Borken, Nictiz, Enovation, Ambulancezorg Nederland en Bureau Acute Zorg Euregio hebben de handen ineen geslagen om de informatievoorziening rondom patiëntenvervoer te verbeteren.

Automatische vertaald

De oude werkwijze met telefonie en sms-berichten is nu omgezet naar een digitaal bericht waarbij patiëntdata en eventueel letselfoto’s meegestuurd worden. Hiervoor zijn de Duitse en Nederlandse ICT-systemen gekoppeld. Een Duits bericht wordt automatisch vertaald naar het Nederlands.

Interreg subsidie

De nieuwe manier van werken is mogelijk gemaakt mede dankzij de Europese subsidieregeling Interreg. Dit is een subsidie om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. De ervaringen en kennis van dit project wordt ook beschikbaar gesteld voor andere Nederlandse ziekenhuizen, zo laten de samenwerkende partijen weten.