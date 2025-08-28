Skipr

Duitse ziekenhuizen lokken Nederlandse patiënten

,

Duitse ziekenhuizen adverteren in Nederlandse media om patiënten te werven. Ze zeggen sneller te kunnen helpen en sluiten zelfs contracten af met Nederlandse zorgverzekeraars, schrijft BN DeStem.

De krant noemt de particuliere Duitse medisch-specialistische zorgaanbieder Helios, gelegen in Krefeld, vlakbij Venlo, die adverteert in dagblad De Limburger. Hartchirurgie, oncologische therapie, prostaat- of heupoperaties, het kan allemaal bij dit grootste ziekenhuis in Noordrijn-Westfalen. En vooral sneller dan bij Nederlandse aanbieders, is de belofte.

Nadelige gevolgen

Maar volgens een woordvoerder van zorgverzekeraar Menzis kan met een Duits ziekenhuis in zee gaan ‘soms heel nadelige gevolgen’ hebben voor Nederlandse patiënten. “Er zijn aanbieders die aangeven dat verzekerden geheel vrijblijvend, dus zonder verwijzing, een consult kunnen krijgen”, aldus de woordvoerder. “Maar met zo’n consult start een medisch-specialistisch traject en om voor vergoeding daarvan in aanmerking te komen is vooraf een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist in Nederland.”

Nederlandse team

En behalve dat moet de behandeling medisch noodzakelijk, doelmatig en bewezen effectief zijn om überhaupt in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. “We hanteren de Nederlandse regels”, zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis in het stuk. “Dat betekent dat de vergoedingen worden bepaald op basis van wat in Nederland is afgesproken.”

De Duitse kliniek heeft een contract met zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en behandelt al jaren patiënten in de Nederlandse grensstreek. Er blijkt zelfs sprake van een speciaal ‘Nederlands team’, dat ongeveer 2500 Nederlandse patiënten op jaarbasis behandelt. Op de vraag waarom Helios aan het adverteren is geslagen in Nederlandse kranten geeft de woordvoerder van Helios geen antwoord.

Meer over:ZiekenhuizenZorgverzekeraar

