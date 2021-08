Duitsland start volgende maand met derde prik voor risicogroepen

De extra prik vloeit voort uit zorgen over “een verminderde of snel afnemende” reactie van het afweersysteem (immuunrespons) op corona bij sommige groepen die zijn gevaccineerd. De booster van de fabrikanten Pfizer/BioNTech of Moderna wordt ook aangeboden aan personen die zijn ingeënt met AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson).

Jongeren

Ook kunnen binnenkort alle jongeren vanaf 12 jaar een vaccinatie krijgen als ze dat willen. De autoriteiten hopen met de inenting voor tieners veel besmettingen aan het begin van het nieuwe schooljaar te voorkomen.

Vaccinatiecommissie is tegen

Het besluit van de gezondheidsministers van de zestien deelstaten, in afstemming met Berlijn, druist in tegen de opvatting van de Duitse vaccinatiecommissie STIKO. Die wil geen algemene aanbeveling voor jongeren tussen de 12 en 18 geven. (ANP)