Duizenden zorgmedewerkers klappen voor zichzelf

Volgens medeorganisator FNV waren het er in het AMC in Amsterdam circa 600, in het UMC in Utrecht 800, in het Radboud in Nijmegen zo’n 800 en in het LUMC in Leiden zeker 600. Het applaus werd gegeven met een knipoog naar een actie van vorig jaar, toen de Nederlanders werd gevraagd met zijn allen te klappen voor zorgmedewerkers.

Applaus

Het applaus begon om 12.05 uur. “Het is namelijk niet eens meer vijf voor twaalf, maar inmiddels vijf over twaalf”, aldus de FNV.

UMC’s

De acht academische ziekenhuizen doen mee aan de demonstratieve zondagsdienst die de hele dinsdag duurt. De deelnemers aan het protest houden verder protestmarsen rond de ziekenhuizen, sport- en mindfulnessclinics, pubquizzen over de cao, voorleesmarathons op kinderafdelingen en speeches op zeepkisten.

Stenen

Zorgmedewerkers van het UMC Groningen gebruiken de actie onder meer om zogenoemde happy stones te maken om later neer te leggen voor patiënten, aldus de FNV. Happy stones worden al jaren gemaakt. Mensen beschilderen een steen en leggen die dan ergens neer om de vinder er blij mee te maken. (ANP)