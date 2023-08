Dutch Hospital Data krijgt extra directeur

Ziekenhuizen

Sinds de oprichting in 2008 is de vraag naar collectieve dataoplossingen en dienstverlening steeds groter geworden. Gert-Jan van Boven: “Als organisatie van en voor de zorginstellingen en medisch specialisten, speelt DHD een centrale rol bij efficiënte vastlegging en optimale beschikbaarheid van data. Onze informatieproducten worden in alle ziekenhuizen gebruikt. Terwijl we de ziekenhuizen al veel werk uit handen nemen, doet het zorgveld ook steeds vaker een beroep op onze kennis en expertise en op onze coördinatorfunctie om de samenwerking tussen partijen te organiseren. Met de komst van Klaas als mededirecteur komt er ruimte om alle rollen en activiteiten met voldoende aandacht vorm te geven.”

Digitalisering

Nieuwhof brengt ruime ervaring in de zorgsector met zich mee, specifiek op het gebied van digitalisering van zorgprocessen. De laatste drie jaar was Klaas directeur ICT bij GGZ inGeest. Daarvoor was hij bij VZVZ betrokken bij de inrichting van gegevensuitwisseling op landelijk niveau. Ook was hij onder andere actief voor UMC Utrecht en VWS. Zijn kennis van onder andere databeschikbaarheid en secundair datagebruik sluit goed aan bij de werkzaamheden van DHD voor de zorginstellingen, medisch specialisten en andere professionals en partijen in de medisch-specialistische zorg.

DHD

DHD stroomlijnt datasamenwerkingen in de medisch-specialistische zorg, zodat zorginstellingen en artsen zo min mogelijk administratieve lasten ervaren en zorg- en stuurinformatie eenvoudig beschikbaar is. DHD is in 2008 opgericht door de NVZ (algemene ziekenhuizen) en NFU (academische ziekenhuizen). Vertegenwoordigers van beide brancheorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten vormen samen het zeskoppige bestuur van DHD.