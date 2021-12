Duurzame en gezonde keuken in Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder

Tot nu toe konden patiënten die opgenomen waren op in Den Helde voor de avondmaaltijd kiezen uit een groot assortiment maaltijden die elders waren bereid. Nu krijgen de patiënten de keus uit drie menu’s van de chef. Deze maaltijdopties wisselen dagelijks en zijn grotendeels vegetarisch. De ingrediënten worden zoveel mogelijk regionaal ingekocht. Door de vleesconsumptie te reduceren, minder weg te gooien en streekproducten te gebruiken zet Noordwest een grote stap op het gebied van duurzaam werken.

Minder verspilling

Door zelf te koken worden de maaltijden niet alleen lekkerder en voedzamer, maar kunnen onze koks ook beter rekening houden met wensen en voorkeuren van de patiënt. Zo kan een gerecht aangepast worden op consistentie. Er wordt minder zout en suiker gebruikt waardoor de maaltijden gezonder zijn. Ook kan de portiegrootte per component worden aangepast. Daarmee zorgen we ervoor dat er minder voedsel weggegooid hoeft te worden.

Alkmaar

Het zelf koken van de avondmaaltijden in Den Helder is onderdeel van het project ‘patiëntgericht koken’. Noordwest gaat in december ook de keuken in Alkmaar professionaliseren met als doel in 2022 ook hier onze patiënten huisgemaakte, gezonde en duurzame maaltijden te bieden.