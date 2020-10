Duurzame Zorgprofessionals 2020 benoemd

Dialyseproces

Peter Blankesteijn, internist – nefroloog bij het UMC Utrecht, is door de jury benoemd als winnaar. Blankesteijn heeft de CO2-footprint van het dialyseproces berekend. Dat wordt de basis voor een herinrichting van de dialyseafdeling. Verder heeft Blankesteijn het onderwerp duurzaamheid geïntroduceerd in het medisch onderwijs; hij geeft er colleges over en lobbyt voor een vaste plek van dit onderwerp binnen diverse niveaus van het geneeskunde curriculum. Daarnaast is hij voorzitter van het netwerk Groene Zorgprofessionals in het UMC Utrecht.

Herbruikbare blaaskatheter

De publieksprijs ging naar uroloog Bertil Blok van het Erasmus MC. Blok kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar de herbruikbare blaaskatheter, wat moet zorgen een vermindering van tientallen miljoenen kilo’s medisch plastic per jaar. Hierdoor wordt niet alleen plastic bespaard; het kan ook miljoenen euro’s schelen. Ook geeft het patiënten meer vrijheid.

Genomineerden

Andere genomineerden waren Erwin Groot Jebbink van ‘s Heerenloo en Ralf van der Plas van Archipel Zorggroep. Groot Jebbink is bezig met de ontwikkeling van een nieuw milieupark op een woonzorgpark van ’s Heeren Loo. Vooruitlopend hierop heeft hij een composteermachine (van Ecocreation) in gebruik genomen, een machine die binnen 24 uur onder andere groenten, fruit en etensresten omzet in compost. De compost wordt gebruikt als voeding in tuinen op het woonzorgpark. Het project biedt bovendien een mooie dagbesteding voor cliënten.

Van der Plas zet samen met cliënten plastic om naar producten. Het idee is om plastic te verzamelen op alle zorglocaties, te wassen, te vervoeren, te verwerken en verder vorm te geven. Archipel kocht vorig jaar twee machines vanuit dit ‘precious plastic’-idee. Met deze machines is het mogelijk om van het plastic verpakkingsafval dat de zorggroep dagelijks binnenkrijgt van haar leveranciers weer nieuwe (her)bruikbare producten te maken.