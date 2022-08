Dwangsom voor Rotterdamse thuiszorg die cliënten niet overdraagt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het thuiszorgbedrijf JAR Zorg in Rotterdam een last onder dwangsom opgelegd, omdat het nog steeds risicovolle handelingen en complexe (wond)zorg uitvoert bij cliënten.

In juli meldde de inspectie al dat het thuiszorgbedrijf cliënten die zulke zorg nodig hebben, moest overdragen aan een andere organisatie. Volgens de inspectie is er bij JAR Zorg sprake van een “risicovolle situatie waarbij de veiligheid van de cliënten in het geding is”. De inspectie zei in juli dat zorgverleners onvoldoende opgeleid en bevoegd zijn, bepaalde vereiste kennis missen en dat ze “onvoldoende methodisch” werken.

10 duizend euro per week

Uiterlijk op 15 juli had JAR Zorg de cliënten die bijvoorbeeld complexe wondzorg nodig hebben, moeten overdragen aan een andere thuiszorgorganisatie. JAR Zorg heeft nog steeds cliënten die zulke zorg ontvangen, concludeert de inspectie. Het bedrijf moet 10.000 euro per week gaan betalen als het de cliënten niet overdraagt. (ANP)