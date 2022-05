DZ gaat BeterDichtbij inzetten voor alle patiënten

Dat meldt DZ op 10 mei via haar website. BeterDichtbij wordt ingezet naast alle andere media om te communiceren met artsen en zorgverleners: ‘live’ contact, telefoon of MijnDZ. Communicatie via de app is snel en laagdrempelig, maar de arts appt niet meteen terug. Het gaat dus om niet-spoedeisende vragen.

Pilot

Tot implementatie is besloten na een succesvolle pilot vorig jaar. Sinds september zijn 2400 patiënten van de afdeling Kindergeneeskunde, Medische Psychologie, Reumatologie en het Oncologisch Centrum persoonlijk uitgenodigd door artsen of zorgverleners voor de BeterDichtbij app. Daarvan heeft 71 procent de app gedownload en in gebruik. De patiënten ervaren met de app meer grip op hun behandeling, aldus DZ.

Uitnodiging

Op alle afdelingen worden straks patiënten persoonlijk uitgenodigd door de eigen arts of zorgverlener om BeterDichtbij te gaan gebruiken. Ze hoeven maar één app op hun smartphone te zetten, waarmee ze met meerdere zorgverleners in gesprek kunnen. Als patiënten de app niet zelf kunnen installeren, kan de polikliniek helpen of de servicedesk van BeterDichtbij.

Beeldbellen

Met behulp van BeterDichtbij wordt niet alleen appen maar straks ook beeldbellen vast onderdeel van het zorgaanbod. Bij patiënten die op de eigen smartphone de BeterDichtbij app hebben geïnstalleerd kunnen straks ook beeldbellen. Bij het opnemen van het telefoontje verschijnt de arts of zorgverlener op het scherm. Zo kunnen zorgverleners beeldbellen inzetten wanneer ze willen, zonder extra technische handelingen. Bovendien besparen we zo veel tijd van patiënten die dan minder naar het ziekenhuis hoeven voor een afspraak.