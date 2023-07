De directie wordt tijdelijk alleen door Arnoud van Schaik gevoerd. Van Schaik is sinds 2015 als directeur aan MediRisk verbonden. In de loop van dit jaar wil het bedrijf versterking zoeken.

Van Gelderen trad in 2010 aan bij MediRisk. Eerder was hij actief bij onder meer Interpolis en VvAA. Hij is verder voorzitter van de raad van commissarissen van coöperatieve verzekeringsketen OVM SOM.