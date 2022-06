Edwin Leutscher nieuwe programmadirecteur Zeeuwse Zorg Coalitie

Edwin Leutscher start per 1 september als programmadirecteur voor de Zeeuwse Zorg Coalitie. Hij komt over van CZ waar hij als manager Regioregie één van de initiatiefnemers is van het project.

Zeeuwse Zorg Coalitie is een dit jaar opgericht samenwerkingsverband van tientallen zorgorganisaties in de regio om de zorg toegankelijk te houden in de provincie. Het project komt voort uit de compensatie die de regio kreeg nadat de geplande verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet doorging. Een deel van die compensatie wordt gebruikt voor de zorg.

Manager en adviseur

Leutscher heeft meer dan 26 jaar ervaring in verschillende sectoren in de zorg in Nederland. Hij werkte bij zorgorganisaties als manager, programmamanager en adviseur in ziekenhuizen, bij organisaties in de vvt, jeugdgezondheidszorg, revalidatie en huisartsenzorg en de afgelopen zes jaar bij CZ.