Edwin Maalderink vaste bestuur van SKB Winterswijk

Edwin Maalderink is benoemd tot vaste bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. In januari startte Edwin Maalderink als tijdelijk bestuurder na het vertrek van Inge de Wit. Deze tijdelijke benoeming is omgezet in een vaste aanstelling. “Wij zetten met het SKB mooie en belangrijke stappen en Edwin is de juiste persoon om dit samen met ons te doen”, aldus voorzitter raad van toezicht Henk Pijlman.

Ook bestuurder Edwin Maalderink is blij met de voortzetting van de samenwerking. “Ik heb het SKB leren kennen als een heel fijn ziekenhuis met toegewijde collega’s die zich dagelijks inzetten voor goede zorg aan onze patiënten.”

“We bedienen daarmee de inwoners van de Oost-Achterhoek, een prachtige regio waarmee ik mij verbonden voel. Zo vervullen wij niet alleen een belangrijke rol in de Achterhoek maar ook richting de Twentse ziekenhuizen waar we hecht mee samenwerken, bijvoorbeeld op gebied van acute en oncologische zorg. Zoals elke regio staan wij ook in de Achterhoek voor uitdagingen in de zorg. Samen met onze ketenpartners smeden wij mooie plannen om de zorg in de Achterhoek ook in de toekomst dichtbij en van goede kwaliteit te houden. Ik zie ernaar uit om hier mijn bijdrage aan te blijven leveren.”

Van 2017 tot en met september 2023 dit jaar was Maalderink bestuurder in Gelre Ziekenhuizen. Ruim veertien jaar werkte hij bij het Radboudumc, waarvan de laatste drie jaar als financieel directeur. Ook was hij als adviseur verbonden aan diverse andere ziekenhuizen waaronder MST in Enschede. Hij is tevens lid van het bestuur van ZonMW, een organisatie die in opdracht van de ministeries van VWS en OC&W onderzoek en vernieuwing programmeert en financiert in gezondheid, zorg en welzijn.